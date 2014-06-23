Частка іноземного капіталу в банках України збільшилася до 33,7%

Частка іноземного капіталу в українській банківській системі (статутному капіталі банків) у травні 2014 року порівняно з квітнем збільшилася на 0,2 п.п. - до 33,7%, повідомляється на сайті Національного банку України.

При цьому капітал банків України в травні, за даними регулятора, порівняно з квітнем скоротився на 4,8% - до 169,852 млрд грн.

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Згідно з даними НБУ, за підсумками січня-травня поточного року частка іноземного капіталу в українській банківській системі знизилася на 0,3 п.п. порівняно з початком року.

Кількість банків з іноземним капіталом в Україні не змінилася і становить 51 банк, у т.ч. кількість банків зі 100% іноземним капіталом також не змінилася і становить 19.

Як повідомляв УНІАН, частка іноземного капіталу в українській банківській системі (статутному капіталі банків) у квітні 2014 року порівняно з березнем скоротилася на 0,1 п.п. - до 33,5%. У 2013 році частка іноземного капіталу скоротилася на 5,5 п.п. - до 34%.