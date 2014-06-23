Більдт побоюється, що РФ продовжить економічні загрози щодо України

Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт попереджає про можливі економічні погрози Росії Україні в разі підписання та імплементації Угоди про асоціацію з ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Більдт заявив сьогодні в Люксембурзі напередодні засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

«У п’ятницю буде підписання Угоди, а потім імплементація – є побоювання, що після того, як ця угода набуде чинності, з боку Росії знову будуть економічні загрози. З наслідками цього ми повинні будемо мати справу», - вважає він.

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Крім того, Більдт розкритикував позицію Росії, яка «вітає припинення вогню з української сторони, проводячи повним ходом пропагандистську війну». «Немає ніяких ознак щодо того, що вони закривають кордон», - констатував він.

Глава МЗС Швеції назвав мирний план українського президента Петра Порошенка «конструктивним, який заслуговує на нашу повну підтримку». «Ми подивимося, як це буде просуватися вперед», - додав Більдт.