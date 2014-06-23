Активи банків України за місяць знизилися на 15 млрд гривень

Активи банків України у травні порівняно з квітнем 2014 року знизилися на 15 млрд грн, або на 1,13% - до 1,315 трлн грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, з початку року, за січень-травень, зростання активів склав 37 млрд грн, або на 2,90%.

Загальні активи банків, не відкориговані на суму резервів, у травні порівняно з квітнем знизилися на 7 млрд грн, або на 0,47%, - до 1,475 трлн грн. З початку року загальні активи зросли на 66 млрд грн, або на 4,68%.

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Зобов'язання банків у травні знизилися на 6 млрд грн, або на 0,52%, - до 1,156 трлн грн, з початку року - зросли на 60 млрд грн, або на 5,53%.

Капітал банків у травні знизився на 8,648 млрд грн, або на 4,84% - до 169,852 млрд грн, з початку року - на 22,747 млрд грн, або на 11,81%.

Станом на 1 червня 2014 року, ліцензію Нацбанку на здійснення банківської діяльності мали 177 банків, зокрема один - ліцензію санаційного банку.

Як повідомляв УНІАН, активи банків України в квітні порівняно з березнем 2014 року зросли на 14 млрд грн, або на 1,06%, - до 1,330 трлн грн.

У 2013 році порівняно з 2012 роком активи банків зросли на 13,39% - до 1,278 трлн грн.