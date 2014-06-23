Угода про асоціацію в частині ЗВТ почне працювати восени після ратифікації Радою
Рада ЄС ухвалила рішення про тимчасове застосування Угоди про асоціацію в частині ЗВТ вже восени після ратифікації парламентом України.
Рада ЄС ухвалила рішення, яким дозволила тимчасове застосування положень Угоди про асоціаціювже цієї осені, відразу після ратифікації документа Верховною Радою України.
Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено в Люксембурзі на засіданні Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.
«Рада схвалила тимчасове застосування частини угоди, у зв'язку з тим, що процес ратифікації всіма 28 державами - членами ЄС є тривалим. Це включає в себе положення про вільну торгівлю, тимчасове застосування якої передбачається вже з цієї осені, після ратифікації Верховною Радою України», - йдеться в рішенні.
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Крім того, Рада сьогодні завершив технічну підготовку до підписання Україною і Євросоюзом Угоди про асоціацію. Документ буде підписаний в рамках засідання Європейської ради 27 червня президентом України Петром Порошенком, президентом Ради ЄС Германом Ван Ромпеєм, президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу і всіма главами держав і урядів країн ЄС.