"Ощадбанк" зменшить відрахування на дивіденди

Кабінет міністрів України знизив норматив відрахування дивідендів за 2013 рік для державного «Ощадбанку» до 30%, тоді як раніше для банку поширювався норматив 50%, як для інших підприємств у власності держави.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 18 червня №193, якою уряд вносить зміни до базового нормативу відрахування частини прибутку, що направляється на виплату дивідендів за результатами діяльності в 2013 році підприємств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави.

«Для господарських товариств електроенергетичної галузі, стосовно яких здійснюється державне регулювання цін і тарифів, і Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» затвердити базовий норматив у розмірі 30%», - йдеться в постанові зі змінами.

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Як повідомляв УНІАН, «Ощадбанк» у 2013 році порівняно з 2012 роком наростив прибуток на 19,96% - до 678,784 млн грн.

Банк зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року і входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.