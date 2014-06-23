Міжбанк закрився доларом по 11,96 гривень

У понеділок, 23 червня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара знизилися до 11,9200/11,9600 грн/дол. з 11,9000/11,9500 грн/дол. на 12.00.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», котирування гривні до євро на час закриття торгів знизилися до 16,2045/16,2630 грн/євро проти 16,1595/16,2315 грн/євро на 12.00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3585/1,3630.

По відношенню до російського рубля котирування гривні на час закриття торгів знизилися до 0,3465/0,3489 грн/рубль проти 0,3464/0,3483 грн/рубль у середині торгів.

У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 34,2420 (-0.0980).

Читайте такожБанки України за 5 місяців втратили понад 10 млрд гривень

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 20 червня, на закритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 11,7000/11,9000 грн/дол., до євро – на рівні 16,1615/16,2875 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3461/0,3494 грн/рубль.