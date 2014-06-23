«УкрСиббанк» виплатить вкладникам банку «Форум» 2,3 млрд гривень
Банк з 23 червня починає виплати гарантованого відшкодування вкладникам банку «Форум», який ліквідують
«УкрСиббанк» виплатить близько 2,3 млрд грн відшкодування за вкладами на користь більш як 100 тис. вкладників ліквідовуваного банку «Форум», повідомила УНІАН прес-служба банку.
Банк нагадав, що з 23 червня починає виплати гарантованого відшкодування вкладникам ліквідовуваного банку «Форум».
«Вкладникам банку «Форум», кількість яких становить понад 100 тис. осіб, «УкрСиббанк» виплатить близько 2,3 млрд грн», – цитує прес-служба начальника департаменту роздрібних продажів банку Андрія Кашперука.
Нагадаємо, що Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії і ліквідації банку «Форум» 16 червня, пояснивши своє рішення тим, що приймаючий банк не пізніше 17.00 17 червня мав підписати договір про передачу активів і зобов'язань банку «Форум», але протягом встановленого терміну цього не сталося.
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Основний власник банку, «Смарт-Холдинг», повідомив про подачу позову до суду з вимогою скасувати рішення про ліквідацію банку «Форум». Холдинг продовжує переговори з Національним банком і Фондом гарантування вкладів.
Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб увів тимчасову адміністрацію у банк «Форум» з 14 березня, і протягом цього періоду здійснював пошук інвестора для виведення банку з ринку.
У травні дочірня компанія «Смарт-Холдингу» Вадима Новинського, основного власника банку «Форум», перерахувала на спецрахунок НБУ 50 млн дол. для підтвердження серйозності намірів щодо оздоровлення банку і, за інформацією банку, планувала перерахувати другий транш в такому самому розмірі, після чого мали відбутися аудит і рекапітализація банку власниками і інвесторами.
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На початку червня «Альфа-банк» (Україна) повідомив про проведення оцінки в проблемному банку «Форум» і готовності прийняти на себе зобов'язання перед вкладниками фінустанови у разі ухвалення рішення про купівлі частини його активів і пасивів.
Банк «Форум» (Київ) працював на ринку України з 1994 року і входив до групи великих банків.