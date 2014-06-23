«УкрСиббанк» виплатить вкладникам банку «Форум» 2,3 млрд гривень

«УкрСиббанк» виплатить близько 2,3 млрд грн відшкодування за вкладами на користь більш як 100 тис. вкладників ліквідовуваного банку «Форум», повідомила УНІАН прес-служба банку.

Банк нагадав, що з 23 червня починає виплати гарантованого відшкодування вкладникам ліквідовуваного банку «Форум».

«Вкладникам банку «Форум», кількість яких становить понад 100 тис. осіб, «УкрСиббанк» виплатить близько 2,3 млрд грн», – цитує прес-служба начальника департаменту роздрібних продажів банку Андрія Кашперука.

Нагадаємо, що Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії і ліквідації банку «Форум» 16 червня, пояснивши своє рішення тим, що приймаючий банк не пізніше 17.00 17 червня мав підписати договір про передачу активів і зобов'язань банку «Форум», але протягом встановленого терміну цього не сталося.

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Основний власник банку, «Смарт-Холдинг», повідомив про подачу позову до суду з вимогою скасувати рішення про ліквідацію банку «Форум». Холдинг продовжує переговори з Національним банком і Фондом гарантування вкладів.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб увів тимчасову адміністрацію у банк «Форум» з 14 березня, і протягом цього періоду здійснював пошук інвестора для виведення банку з ринку.

У травні дочірня компанія «Смарт-Холдингу» Вадима Новинського, основного власника банку «Форум», перерахувала на спецрахунок НБУ 50 млн дол. для підтвердження серйозності намірів щодо оздоровлення банку і, за інформацією банку, планувала перерахувати другий транш в такому самому розмірі, після чого мали відбутися аудит і рекапітализація банку власниками і інвесторами.

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На початку червня «Альфа-банк» (Україна) повідомив про проведення оцінки в проблемному банку «Форум» і готовності прийняти на себе зобов'язання перед вкладниками фінустанови у разі ухвалення рішення про купівлі частини його активів і пасивів.

Банк «Форум» (Київ) працював на ринку України з 1994 року і входив до групи великих банків.