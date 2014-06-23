У Брюсселі 8 липня відбудеться нарада фінансових донорів України

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у висновках Ради ЄС, ухвалених сьогодні в Люксембурзі.

«Рада сподівається на проведення координаційної наради донорів високого рівня по Україні, яка відбудеться у Брюсселі 8 липня», - зазначено у висновках.

Читайте такожРада ЄС ухвалила рішення про допомогу Україні в сфері безпеки

Крім того, ЄС закликав українську владу продовжувати свої зусилля у проведенні реформ, в тому числі конституційної реформи та реформи з децентралізації влади, прав національних меншин, судової системи, у боротьбі з корупцією та поліпшенням бізнес-клімату.

Читайте такожРада ЄС: Україна переходить до другої стадії лібералізації візового режиму

ЄС також привітав активну участь Ради Європи та інших міжнародних організацій у наданні допомоги українській владі для відповідності цих реформ європейським стандартам.

Читайте такожЄС заборонив імпорт товарів з Криму без українського сертифікату

У цьому контексті ЄС підтвердив свою прихильність справі підтримки процесу економічної стабілізації в Україні і нагадав про виплати Європейської комісії на загальну суму 750 млн євро в рамках бюджетної підтримки та макрофінансової допомоги.