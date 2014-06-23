Нацбанк і Держказначейство в Луганській області тимчасово не працюють

Луганська торгово-промислова палата (ТПП) заявила про відключення з 16 години 20 червня системи електронних платежів Національного банку України і системи "Е-казна" Державної казначейської служби України у всіх містах і районах Луганської області.

«З 16-00 20.06. 2014 року централізовано були відключені система електронних платежів та «Е-казна» у всіх містах і районах Луганщини», - йдеться в повідомленні палати.

При цьому повідомляється, що окремі банки зуміли створити альтернативні майданчики для забезпечення штатної роботи з клієнтами в інших областях: луганські обласні управління «Ощадбанку» і «Укрексімбанку» тепер працюють через Київ.

«Ощадбанк» продовжує виконувати делеговані державою зобов'язання», - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у даний час на території Донецької та Луганської областей проходить антитерористична операція.

20 червня за заявою Порошенка сили антитерористичної операції до 27 червня припинили бойові дії. Порошенко пропонує мирний план з припинення конфлікту на території Донецької і Луганської областей.

Зокрема, план передбачає одностороннє припинення вогню з боку українських військових. Після цього бойовики повинні скласти зброю, звільнити заручників і захоплені будівлі. Ті, хто не скоював тяжких злочинів, підпадають під амністію, російським найманцям буде надано коридор для повернення на батьківщину.

«Припинення вогню» буде оголошено після завершення процесу відновлення повного контролю на українсько-російському кордоні, і буде тривати незначний проміжок часу.