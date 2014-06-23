Шеремета хоче стимулювати бізнес-активність шляхом скасування деяких спецсанкций

Міністерство економічного розвитку і торгівлі має намір спростити регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Текст відповідного законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» оприлюднено на сайті міністерства.

«На сьогодні окремі норми регулювання зовнішньоекономічної діяльності мають надмірну обмежувальну дію на торгівлю і не містять стимулюючого ефекту. У зв'язку з цим необхідна лібералізація регулювання зовнішньоекономічної діяльності», - зазначається у пояснювальній записці.

Законопроект передбачає, зокрема, скасування спеціальних санкцій у вигляді застосування штрафів і припинення ведення зовнішньоекономічної діяльності як неактуальних і таких, що знижують інвестиційну привабливість України.

На думку авторів, ухвалення законопроекту дозволить збільшити зовнішньоторговельний оборот і забезпечити безперервну роботу населення на підприємствах, які спеціалізуються на здійсненні зовнішньоекономічних операцій.

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Як повідомляв УНІАН, міністр економічного розвитку Павло Шеремета оголосив, що одним з ключових завдань уряду є формування регуляторної платформи, яка дозволить Україні увійти до першої десятки країн з легкості ведення бізнесу, і чекає на ухвалення повного пакету з 20 законопроектів з дерегуляції протягом 3-4 місяців.

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31 березня Міністерство економічного розвитку і торгівлі України подало на розгляд Верховної Ради 14 законопроектів щодо дерегуляції економіки.