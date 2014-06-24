Україні слід готуватися до економічної війни з Росією - міністр

Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета в ефірі передачі "Свобода слова", передає Еспресо.TV.

Відповідаючи на питання про можливу торговельну війну Росії з Україною після підписання угоди про Асоціацію з ЄС, він зазначив: "Ці небезпеки – вони присутні. У порівнянні з тим, що РФ вже здійснює, я не думаю, що це найбільша небезпека. Коли ми діалог ведемо з російськими економістами, ми один одного розуміємо набагато краще, бо торгівля завжди є взаємовигідною, а стрілянина – невигідною".

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За його словами, Росія неминуче також буде змушена прийти на ринок Європи, тому що він у 4-5 разів більший за її власний.

"Росію чекає той самий шлях, бо той ринок більший за російський у 4-5 разів. Я переконаний, що Росія буде йти шляхом Асоціації трошки пізніше, це в середньо-довгій перспективі", - вважає міністр.

"У короткій перспективі – нам треба готуватися до економічної війни. Перше, що робити, – сідати за стіл переговорів. Це найкраще місце, щоб вислухати одне одного, що торгівля є взаємовигідною", - переконаний Шеремета.