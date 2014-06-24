В Україну прибуває місія МВФ
08:18, 24 червня 2014Фінанси
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До України прибуває технічна місія Міжнародного валютного фонду (МВФ). У Києві вона буде працювати 2 тижні.
Місія МВФ пробуде в Києві 2 тижні / фото ZN.UA
За словами постійного представника МВФ в Україні Жерома Ваше, в кінці липня-початку серпня країна може отримати від МВФ другий транш кредиту в обсязі $1,4 млрд, передає Лігабізнесінформ.
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7 травня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в обсязі $3,19 млрд. 1 травня рада МВФ схвалила виділення Україні $17,01 млрд кредиту. З першого траншу в золотовалютні резерви зараховано понад $1 млрд, ще $2 млрд були спрямовані на підтримку держбюджету.
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