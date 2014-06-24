Найбільшим російським компаніям можуть заборонити мати рахунки в іноземних банках

Уряд РФ може заборонити державним і багатьом приватним компаніям мати рахунки в іноземних і невеликих російських банках. Відповідні жорсткі поправки до законів підготував Мінфін. І компанії, і експерти сподіваються, що ідея, яка загрожує цілим рядом проблем - від дефолтів за кредитами зарубіжних банків до погіршення динаміки ВВП,- не буде реалізована, повідомляє російська газета "Коммерсантъ".

Мінфін підготував поправки до законодавства, що істотно обмежують найбільші російські компанії у виборі банків, де вони можуть мати рахунки, депозити і покриті (депоновані) акредитиви. Як розповіло "Ъ" джерело, знайоме з поправками до закону "Про банки", КоАП та закону "Про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом...", у виборі банків будуть обмежені всі держкомпанії, а також компанії, що мають стратегічне значення для забезпечення оборони і безпеки країни. Останні визначаються законом "Про порядок здійснення іноземних інвестицій у господарські товариства, що мають стратегічне значення..." - це, наприклад, великі надрокористувачі і телекомунікаційні компанії. Обмежені також організації, які "здійснюють торговельну діяльність за допомогою організації торговельної мережі".

Усім цим компаніям разом з дочірніми і залежними товариствами пропонується дозволити мати рахунки і депозити тільки в держбанках і ВЕБі, а також у приватних банках, підконтрольних російським громадянам, із капіталом не менше 16,5 млрд руб. на початок 2014 року (надалі показник буде індексуватися). Компанії повинні закрити рахунки в банках, що не відповідають цим критеріям, протягом року з моменту набуття поправок чинності. Список дозволених банків буде щорічно формувати і публікувати ЦБ, за порушення правил розміщення рахунків і депозитів Мінфін пропонує штрафувати посадових осіб на суму від 100 тис. до 1 млн руб., юридичних осіб - на 10-60 млн руб. Крім того, банки повинні будуть звітувати про відкриття стратегічними компаніями рахунків і депозитів від 10 млн руб. У ЦБ і Мінфіні від коментарів відмовилися. У Мінекономіки кажуть, що поправки "перебувають на розгляді". В інших міністерствах на запити не відповіли.

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Як стало відомо на початку червня, услід за передачею банку «Росія», який потрапив під санкції США, розрахунків на оптовому енергоринку банк разом з СМП-банком братів Ротенбергів може ще більше посилити свою роль в енергетиці. Державні енергокомпанії отримали неофіційну рекомендацію перейти на обслуговування в ці два банки.

Більшість представників державних і приватних компаній або відмовилися від коментарів, або обмежилися констатацією факту наявності або відсутності рахунків у банках, що не підпадають під запропоновані Мінфіном критерії. Кілька співрозмовників "Ъ" заявили, що, якщо поправки будуть ухвалені, їх доведеться виконувати, але висловили сподівання, що законопроект ще буде обговорюватися з участю бізнесу та експертів.

Як пише газета, якщо законопроект і можна розглядати як підготовку РФ до секторальних санкцій проти російської економіки, то вкрай своєрідну. Заборона на депозити у дрібних банках і банках з іноземною участю для великих компаній з навколодержавним бізнесом ризикує лише сконцентрувати ризики арешту коштів на рахунках великих держбанків і в цілому ризики санкцій стосовно до держсегменту банківського ринку. Для частини економіки введення заборони аналогічно м'якому поверненню контролю руху капіталу, і вона буде реагувати відповідно.

Украй чутливий до цих обмежень міжнародний рітейл, тому заборона може негативно вплинути і на динаміку ВВП, і на обсяг роздрібних продажів у економіці, а опосередковано - на обсяги інвестицій, стійкість банківської системи і курс рубля, чутливий до будь-яких спроб обмеження його конвертованості.