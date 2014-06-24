Українські банки завершать стрес-тестування до 30 вересня

Стрес-тестування 35 українських банків завершиться до 30 вересня, і після обробки звітів про результати цього тестування Національний банк України визначить необхідні обсяги докапіталізації банків, повідомила УНІАН прес-служба НБУ.

За інформацією регулятора, сьогодні триває діагностичне обстеження 15 найбільших за розміром активів банків (1 група), почалося 26 травня 2014 року. З середини липня цього року почнеться діагностичне обстеження наступних 20 найбільших за розміром активів банків.

«Звіт про результати діагностичного обстеження перші 15 банків повинні подати в Національний банк України до 31 липня 2014 року, а решта 20 банків - до 30 вересня 2014 року. Необхідні обсяги докапіталізації банків стануть відомі тільки після обробки Національним банком України поданих банками звітів про результати діагностичного обстеження», - йдеться в повідомленні НБУ.

Також повідомляється, що діагностичне обстеження проводиться міжнародними аудиторськими компаніями відповідно до встановлених Нацбанком вимог, погоджених з Міжнародним валютним фондом і Світовим банком.

Як повідомляв УНІАН, згідно з укладеним з МВФ меморандуму про проведення реформ в Україні в рамках програми stand-by, 35 найбільших банків країни зобов'язані пройти до середини осені стрес-тести. Перший етап аналізу стану фінустанов стартував 26 травня.