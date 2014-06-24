Міжбанк відкрився доларом по 12 грн
10:26, 24 червня 2014Фінанси
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Гривня впала на відкритті торгів на міжбанківському ринку.
Долар подорожчав / Фото УНІАН
У вівторок, 24 червня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8800/12,0000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.
Котирування по євро-гривні пішли вгору до 16,1685/16,3345.
Ціни на російську валюту зросли до 0,3497/0,3529.
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Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 23 червня, на закритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара становили 11,9200/11,9600.
Котирування гривні щодо євро становили 16,2045/16,2630.
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