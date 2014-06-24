Путін розширює заборону на закордонні рахунки і активи держслужбовців

Президент РФ вніс до Держдуми поправки, що обіцяють майнове розширення переліку осіб, яким буде заборонено мати рахунки і активи за кордоном, пише "Комерсант".

В тому числі йдеться про держслужбовців, які "беруть участь в підготовці рішень, що зачіпають питання суверенітету і національної безпеки РФ". Перелік таких організацій, як пояснив "Ъ" заступник голови думського комітету з конституційного законодавства Дмитро Вяткін, з'явиться після прийняття закону в окремому нормативному акті.

Читайте такожЄС до п'ятниці очікує від РФ реальної підтримки мирного плану, інакше будуть санкції - МЗС БританіїВстановлена в 2013 році заборона на володіння активами за кордоном, відповідно до ч. 1 ст. 7.1 закону "Про протидію корупції", зараз стосується тільки тих, хто займає начальницькі посади в органах виконавчої влади, прокуратури, Центрального банку, держкорпораціях, муніципалітетах, а також депутатів. Поправками пропонується поширити обмеження на тих, хто "займає посади держслужби, посади в ЦБ, держкорпораціях, фондах та інших організаціях, створених РФ на підставі федеральних законів", а також посади, виконання завдань на яких "передбачає участь у підготовці рішень, які зачіпають питання суверенітету і національної безпеки РФ". Перелік таких посад буде визначатися рішеннями державних органів, суб'єктів РФ, ЦБ, держкорпорацій тощо. Як пояснив "Ъ" Дмитро Вяткін, "у законопроекті йдеться про організації, які виконують певні завдання, пов'язані з безпекою країни і її суверенітетом". Привести приклади таких організацій депутат відмовився, заявивши, що вони з'являться пізніше - в окремому нормативному акті після прийняття закону.

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