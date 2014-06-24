До України прибула місія МВФ

У вівторок, 24 червня, до України прибула місія ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду під керівництвом Ніколая Георгієва для зустрічей з владою та оцінки виконання дворічної програми кредитування української економіки обсягом 17 млрд дол., говориться у заяві постійного представника МВФ в Україні Жерома Ваше, текст якої має УНІАН.

«Місія МВФ під керівництвом Ніколая Георгієва прибуде до України 24 червня, щоб провести низку дискусій у рамках першого перегляду економічної програми влади, підтриманої коштами МВФ», - йдеться в заяві.

Як наголошується, місія оцінить прогрес у виконанні програми реформ і обговорить з представниками влади цілі і завдання на подальшу перспективу.

«На кілька днів до місії приєднається заступник директора Європейського департаменту МВФ Поул Томпсен. Місія завершить свою роботу 3 липня», - зазначається у заяві.

Як повідомляв УНІАН, раніше директор департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс анонсував приїзд оціночної місії Фонду, метою якої стане оцінка роботи влади на шляху реформ і виконання ключових орієнтирів програми співпраці між Україною і МВФ.

Наприкінці квітня Рада директорів МВФ схвалила дворічну програму кредитування економіки України обсягом 17 млрд дол., яка передбачає проведення в обмін на кредити широкого спектру реформ, включаючи реформи в банківському секторі, енергетиці та системі державних фінансів. Україна отримала перший транш коштів обсягом понад 3 млрд дол. на початку травня.

На початку червня до України прибула консультаційна місія МВФ, учасники якої вже провели низку зустрічей в уряді та ряді відомств, включаючи Державну фіскальну службу, яка об'єднує податкову і митну служби. Як очікується, такі місії працюватимуть у нашій країні кожні два місяці. Їх завданням стане оцінка прогресу роботи уряду на шляху реформ, а також надання консультаційної допомоги.

Нинішня - оціночна місія - до кінця липня представить оцінну доповідь на засіданні Ради директорів МВФ, і вже за результатами засідання Україна отримає або не отримає другий кредитний транш. Йдеться про близько 1,4 млрд дол. Час можливого надання грошей - кінець липня - початок серпня.

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МВФ вже заявив, що має намір продовжувати співпрацю з Україною в рамках дворічної програми стенд-бай і розраховує на широкий діалог з новообраним президентом України Петром Порошенком, а також на плідну співпрацю з новим очільником Національного банку - Валерією Гонтаревою, призначеною на цю посаду рішенням Верховної Ради 19 червня.