Міндоходів звільнило близько 2 тис. податківців і митників

Міністерство доходів і зборів України в рамках оптимізації штату співробітників, а також у рамках розслідування корупційних схем, побудованих попереднім керівництвом міністерства, з початку року звільнило близько 2 тис. працівників територіальних органів податкової і митниці. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

«На сьогодні звільнено майже всіх начальників головних управлінь Міндоходів в областях, начальників митниць і більш як 20 керівників департаментів центрального апарату міністерства, - йдеться в повідомленні. - З початку року з територіальних органів звільнено більш як 2 тис. людей – 1960 працівників податкової сфери і 245 митників».

Також у Міндоходів повідомили, що в період з 15 березня до 15 червня за матеріалами розслідувань підрозділів внутрішньої безпеки міністерства і його територіальних органів за фактами здійснених чиновниками злочинів відкрито 88 кримінальних справ. «Орієнтовна сума збитків, завданих державі у результаті правопорушень, становила 146 млн. грн», - наголосили в міністерстві, додавши, що тільки за статтею «контрабанда» і «порушення митних правил» розпочато більш як 2 тис. перевірок.

За інформацією міністерства, особлива увага приділяється фактам відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. «Накладено арешт на майно на загальну суму 231,7 млн. грн», - повідомили в Міндоходів.

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Як повідомляв УНІАН, нове керівництво Міністерства доходів і зборів неодноразово заявляло про намір перевірити співробітників, аби позбутися корупції в міністерстві. У зв'язку з цим усередині міністерства, яке перебуває у стадії реорганізації, здійснюються кадрові зміни.

4 червня Кабмін оголосив про створення Державної фіскальної служби, яка об'єднає податкову, митницю і службу фінансових розслідувань. Головою служби уряд призначив діючого першого заступника міністра доходів і зборів Ігоря Білоуса, його першим заступником – заступника міністра доходів і зборів, який займається службою фінансових розслідувань, Володимира Хоменка і ще одним заступником – у минулому керівника Державної митної служби Анатолія Макаренка.