Україна може розраховувати на великі європейські інвестиції - Шеремета

Міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета переконаний, що Україна може розраховувати на достатньо великі інвестиції з боку європейських інвесторів, бо залишається досить цікавою для них.

Про це він сказав у програмі «Свобода слова», повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

«Я маю можливість спілкуватися з європейськими інвесторами, є достатньо цікавий феномен: зали повні інвесторів. Практично на кожному інвестиційному форумі, і за кордоном, і в Києві, достатньо багато інвесторів, зацікавлених в Україні, зацікавлених у потенціалі цього ринку», - підкреслив Шеремета.

Передумовою для цього, вважає він, є три основні складові – спокій у країні, фінансова спроможність і відсутність корупції, і саме ці три фактори впливатимуть на рішення інвесторів щодо фінансування проектів в Україні.

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«Перше, що їх турбує, – чи ми контролюємо свою територію, друга річ, яка їх турбує, – чи ми справді реально боремося із корупцією, третє – чи ми є фінансово сталі, чи не є фінансовими банкротами. Очевидно, що, говорячи про останні тижні і місяці, є поступки по всіх трьох напрямах, які, очевидно, хвилюють інвесторів. Якщо ми знімемо ці три найбільші тривоги, то, зважаючи на те, що зали повні людей, якщо додати сюди державне страхування ризиків, я думаю, що можемо отримати достатньо серйозні інвестиції», - зауважив міністр.

Шеремета висловив упевненість, що поєднання фінансової допомоги і інвестицій допоможуть відродити сталий економічний розвиток в Україні.