Долар на міжбанку знизився до 11,94 грн

У вівторок, 24 червня, на 12:00 на міжбанківському валютному ринку України

котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 11,9000/11,9400 грн/дол. проти 11,8800/12,0000 грн/дол. на відкритті торгів.

Як повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг, котирування гривні щодо євро на 12:00 встановилися на рівні 16,2070/16,2655 грн/євро проти 16,1685/16,3345 грн/євро на відкритті торгів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3608/1,3610, змінюючись у досить вузькому коридорі.

Щодо російського рубля котирування гривні на 12:00 встановилися на рівні 0,3497/0,3512 грн/рубль проти 0,3497/0,3529 грн/рубль на відкритті торгів.

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Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 23 червня, на закритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 11,9200/11,9600, щодо євро - на рівні 16,2045/16,2630, щодо російського рубля - на рівні 0,3465/0,3489.