Рада повинна ратифікувати Угоду про асоціацію до кінця серпня - представник ЄС

Український парламент має ратифікувати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом до кінця серпня, щоб продовжити ліберальний режим торгівлі після припинення дії режиму автономних торгових преференцій (АТП).

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив керівник програми співпраці Представництва ЄС Ендрю Расбаш.

«Це має бути зроблено за два місяці до кінця терміну дії АТП, тобто до кінця серпня», - сказав він.

За його словами, це автоматично дозволить продовжити вигоди, які Україна вже одержує від АТП.

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Він також повідомив, що ратифікація документа з боку ЄС може бути досить тривалою процедурою, оскільки в цьому беруть участь всі країни-члени. Особливо складна процедура у федеративних країнах, таких як Німеччина.