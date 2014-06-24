У страховій компанії "Оранта" продовжили роботу тимчасового адміністратора

«У зв'язку з необхідністю продовження терміну дії тимчасової адміністрації в НАСК «Оранта», Нацкомфінпослуг ухвалила продовжити до 04.07.2014 р. повноваження тимчасового адміністратора у зазначеній компанії Андрія Бажана», - говориться в повідомленні комісії.

Нагадаємо, через факти порушень і недоліків у діяльності страховика, встановлених під час планових і позапланових перевірок його роботи в 2012-2013 роках, 5 грудня 2013 року в СК «Оранта» була введена тимчасова адміністрація. За результатами перевірки було виявлено зниження платоспроможності та фінансової стійкості страховика, скорочення обсягів надходжень страхових премій, відплив кваліфікованого персоналу.

У повідомленні наголошується, що тимчасовій адміністрації під час роботи вдалося зберегти регіональну мережу компанії, стимулювати динаміку зростання обсягу середньоденних надходжень страхових премій.

«Середньоденні надходження на початок 2014 р. становили 1,4 млн. грн, а за підсумками травня - 1,9 млн. грн», - говориться в повідомленні.

Тимчасова адміністрація також ввела нову систему фінансування витрат, у рамках якої була оптимізована структура заборгованості за страховими виплатами, зберегла активи компанії, переважно в частині основних споруд і депозитного портфеля.

Разом з тим комісія відзначає, що для відновлення повноцінного функціонування компанії не вистачає оборотних коштів.

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«На зустрічах з акціонерами НАСК «Оранта» неодноразово порушувалося питання про необхідність докапіталізації компанії. Зараз тимчасовою адміністрацією проведена масштабна робота з мінімізації наслідків проблем у компанії та приведення діяльності НАСК «Оранта» у відповідність з вимогами чинного законодавства. Але якщо акціонери найближчим часом не збільшать запаси ліквідності страхової компанії, то це може вкрай негативно позначитися на подальшій діяльності страхової компанії», - наводяться в повідомленні слова Бажана.

Довідка УНІАН. СК «Оранта» була заснована в 1921 році. До 1993 року компанія мала назву «Укрдержстрах».

Компанія є членом Української федерації страхування, Моторного (транспортного) страхового бюро України, Ядерного страхового пулу та інших професійних об'єднань.

Основними власниками компанії є "БТА Банк" Казахстан (35,1700%), кіпрські компанії Backwood Holding Limited (13,7400%) і Geswood Holdings Limited (11,2800%).