«Сбербанк» РФ хоче об'єднати свою українську «дочку» c Sberbank Europe

Сбербанк Росії планує об'єднати свій дочірній київський банк АТ «Сбербанк Росії» та львівський «VS Bank» (Україна) - дочірній банк Sberbank Europe (раніше VBI), свідчать матеріали презентації "Сбербанку" до випуску євробондів, пишуть «Ведомости».

Рік тому голова правління української «дочки» "Сбербанку Росії" Ігор Юшко повідомляв, що ймовірність ухвалення рішення про об'єднання банків «дуже висока» і «об'єднання двох однорідних бізнесів в Україні для групи «Сбербанку» є природним рішенням».

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Заступник голови правління «Ощадбанку» Сергій Горьков в листопаді 2012 р., відповідаючи на питання, чи планує "Сбербанк" об'єднати банки, повідомив, що банк «вивчає різні можливості». Основною можливістю розвитку подій є об'єднання, але в той же час ще тоді не виключалася можливість продажу VS Bank.

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"Сбербанк Росії" купив дочірній банк набув в Україні у грудні 2007 р. Європейський бізнес "Сбербанк" придбав у 2012 році у Volksbanken AG. Sberbank Europe працює в Австрії, Словаччині, Чехії, Угорщині, Словенії, Хорватії, Боснії і Герцеговині, Сербії та Україні.