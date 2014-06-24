Ціна золота зростає на подіях в Іраку

На торгах у вівторок, 24 червня, ціни на золото зростають на тлі ситуації в Іраку, а підвищення вартості платини і паладію сповільнюється через закінчення п'ятимісячного страйку гірників платинових присков в ПАР, передає Reuters.

Так, золото торгується по $1.322,60 за тройську унцію порівняно з $1.317,79 на закриття торгів понеділка. В останні дні ціни зростають за рахунок масового наступу сунітських бойовиків на півночі Іраку.

Читайте такожБанк Росії підтримує включення гривні в золотовалютні резерви РФПідвищення інтересу інвесторів до золота відображається на запасах найбільшого у світі забезпеченого цим дорогоцінним металом біржового фонду SPDR Gold Trust, вони піднялися в понеділок на 2,4 тонни до 785,02 тонни. Однак попит на основних фізичних ринках, в Китаї та Індії, як і раніше слабкий, тому що клієнти очікують зниження цін.

Срібло торгується по $21,08 за унцію порівняно з $20,83 до закриття торгів понеділка, платина коштує $1.459,70 проти $1.451 і паладій - $825 проти $819,30.

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