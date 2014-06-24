Система електронних платежів на Донбасі працює стабільно - НБУ

Національний банк України прийняв всі необхідні заходи для налагодження стабільної роботи системи електронних платежів (СЕП) в Луганській і Донецькій областях, повідомила УНІАН прес-служба НБУ.

«Незважаючи на напружену ситуацію СЕП працює, забезпечуючи здійснення міжбанківських розрахунків. З цією метою роботу СЕП згідно з вимогами відповідних нормативних документів були переведені на резервний вузол», - йдеться в повідомленні регулятора.

Нагадаємо, раніше деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що банки та філії, які працюють в Луганській області, не можуть проводити операції за своїми рахунками через відключення системи СЕП Національного банку України в регіоні.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 50 озброєних бойовиків увірвалися в будівлю Головного управління Державної казначейської служби в Донецькій області, заявивши про підпорядкування держфінустанови терористам.

Аналогічні дії були здійснені в Головному управлінні Міністерства доходів і зборів в Донецькій області та в Управлінні Національного банку України в Донецькій області.

У зв'язку з цими подіями Національний банк України в Донецькій області тимчасово відключив платіжну систему та припинив розрахунки в регіоні.

18 червня Нацбанк відновив здійснення розрахунків на Донбасі за допомогою створеного резервного майданчика в Києві.

Луганська торгово-промислова палата (ТПП) заявила про відключення з 16 години 20 червня системи електронних платежів Національного банку України і системи "Е-казна" Державної казначейської служби України у всіх містах і районах Луганської області.