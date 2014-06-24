Долар на міжбанку зупинився на 11,95 грн

У вівторок, 24 червня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8800/12,0000, на 12:00 звузився спред до 11,9000/11,9400. На закриття торгів цінові рівні піднялися до 11,9000/11,9500, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,1685/16,3345, на 12:00 ціни становили 16,2070/16,2655. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вгору до 16,2080/16,2805.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3595/1,3625.

Читайте такожНБУ різко знизив щоденне рефінансування для боротьби з валютними спекулянтамиРублевий ринок відкрився котируваннями 0,3497/0,3529, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3497/0,3512. На закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,3494/0,3513.