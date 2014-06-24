НБУ визнав «Актив-Банк» проблемним банком

Національний банк України за результатами проведеної перевірки «Актив-Банку» відніс банк до категорії проблемних, повідомив сьогодні заступник директора генерального департаменту банківського нагляду НБУ Костянтин Раєвський.

За його словами, в банку було проведено перевірку. «За результатами цієї перевірки банк віднесено до категорії проблемних банків», – сказав Раєвський, звертаючись до вкладників банку, НБУ, що зібралися під будівлею з вимогою до керівництва регулятора звернути увагу на факти невиконання банком своїх зобов'язань перед вкладниками з виплати вкладів і відсотків по них.

Як зазначив представник Нацбанку, проблеми банку можна вирішити. «Господарі банку спільно з правлінням розробляють зараз програму фінансового оздоровлення, яка найближчим часом розглядатиметься в НБУ», – додав Раєвський. За його словами, після затвердження програми, що припускає фінансову участь власників банку, можливе надання стабілізаційного кредиту або рефінансування від Нацбанку.

«Ви одержите ваші кошти у будь-якому разі. Якщо це в межах 200 тис. грн, ви одержите їх обов'язково, адже якщо навіть банк буде визнано неплатоспроможним, його негайно передадуть Фонду гарантування вкладів», – резюмував Раєвський.

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Довідка УНІАН. «Актив-Банк (м. Київ) » працює на ринку України з 2001 року і входить до групи середніх фінустанов.

Згідно з інформацією на сайті банку, його основним власником є фінансова компанія «Актив Фінанс Груп», що володіє 97,0990% акцій банку. За інформацією у ряді ЗМІ, раніше контрольний пакет акцій банку належав братам Андрію і Сергію Клюєвим, а в результаті продажу банку наприкінці минулого року основним акціонером став член спостережної ради «Ощадбанку» Данило Волинець.

23 червня банк повідомив про намір збільшити статутний капітал на 75,8%, або на 237 млн. грн, шляхом додаткового випуску акцій, а також про плани залучити 150 млн. грн на умовах субординованої позики.