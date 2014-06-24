Інфляція в Росії за 5 місяців у 14 разів перевищила показник ЄС

Темпи зростання споживчих цін в Росії в січні-травні в 14 разів перевищили європейські: інфляція в Росії за підсумками травня склала 4,2%, тоді як у середньому в Євросоюзі - 0,3%, повідомив у вівторок Росстат, передає РІА "Новости".

"У Росії в травні споживчі ціни збільшилися в порівнянні з попереднім місяцем на 0,9% (в середньому по країнах ЄС ціни знизилися на 0,1%)", - йдеться в повідомленні.

У травні серед розглянутих країн найбільший приріст споживчих цін порівняно з попереднім місяцем спостерігався в Україні (на 3,8%), в Білорусії (на 2,2%), на Кіпрі (на 1,1%); за період з початку року - в Україні (10,5%), в Білорусії (8,9%) і Туреччини (5,1%). При цьому зниження споживчих цін у травні порівняно з квітнем спостерігалося в Греції, Болгарії і Нідерландах - в середньому на 0,5-0,6%.

У травні в багатьох країнах ЄС продовжилося зниження цін на продукти харчування. Порівняно з попереднім місяцем продукти помітно подешевшали в Бельгії, Фінляндії, Болгарії (на 1,2-1,3%). Разом з тим в окремих державах Євросоюзу в травні продовольство помітно подорожчало (у Словенії - на 1,3%, Словаччини - на 1%).

За період з початку року продукти найбільш суттєво подорожчали в Угорщині, Словаччині, Словенії, Литві (на 2-2,5%). У той же час у ряді країн ціни на продукти помітно знизилися: у Фінляндії - на 2,2%, Португалії - на 1,8%, Іспанії - на 1,1%.

У Росії споживчі ціни на продукти в травні виросли на 1,6% в місячному вираженні (у середньому по країнах ЄС - знизилися на 0,2%); з початку 2014 року - на 7,1% (в середньому по ЄС - стали нижче на 0,2%).

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в травні порівняно з квітнем 2014 року прискорилася до 3,8%, за даними Держстату.

У річному вираженні (проти травня 2013 року) інфляція прискорилася до 10,9%, з початку 2014 року (травень 2014 року до грудня 2013 року) - до 10,5%.

З урахуванням окупованих території Автономної Республіки Крим і Севастополя, зростання споживчих цін в Україні у травні порівняно з квітнем також склало 3,8%, з початку року - 10,6%. Зокрема, на продукти харчування ціни зросли на 3,7% і 12,9%, відповідно.

Як повідомляє Держстат, у травні проти квітня 2014 року найбільше подорожчали плата за природний газ - на 62,8% (проти травня 2013 року - на 62,8%, фрукти - на 10,4% (20,8%), цукор - на 7,3% (66%), риба та продукти з риби - на 6,5% (15,9%)

Зниження цін зафіксоване лише на яйця - на 6,7% (зростання на 23,5%), молоко - на 2,1% (23,5%).