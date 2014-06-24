Росія спробує запровадити Крим у свою бюджетну систему до березня 2015 року

Це передбачено схваленою сьогодні на засіданні Радміну Криму "дорожньою картою" з 48 заходів, необхідних для повного входження республіки до бюджетної системи РФ, передає "Прайм".

У першочергових заходах значаться прийняття закону республіки Крим про бюджетний процес і закон про єдині і (або) диференційовані нормативи відрахувань від федеральних і регіональних податків і зборів у місцеві бюджети. Згідно з ними виконавчі органи на місцях затвердять муніципальні правові акти. На розробку і прийняття цих документів відведено термін до 1 липня.

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До кінця року будуть затверджені положення про ведення реєстру видаткових зобов'язань республіканського і муніципальних бюджетів, положення про склад, порядок та терміни внесення інформації в муніципальну боргову книгу, про ведення кошторисів казенних установ, положення про контрольно-ревізійні органи республіки і в муніципалітетах, закон про контрольно-фінансовому органі.

Бюджет республіки буде затверджуватися на черговий фінансовий рік законом у термін до 31 грудня.

До березня 2015 року на республіканському та муніципальному рівні повинні бути прийняті положення про порядок розробки прогнозу соціально-економічного розвитку, про розробку, реалізацію та оцінку ефективності державних, відомчих та муніципальних програм.

Виконкомам міських рад і районним державним адміністраціям рекомендовано затвердити регіональні "дорожні карти" щодо інтеграції в бюджетну систему РФ.