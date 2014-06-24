Вкладникам із Криму розповіли, як можна забрати свої гроші з проблемних банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рекомендує вкладникам в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь звертатися за відшкодуванням за вкладами у відділення банків-агентів в інших регіонах України, повідомляється на сайті Фонду. Фонд нагадав, що з 6 травня його банки-агенти припинили діяльність підрозділів на території АР Крим і міста Севастополь згідно з рішенням Національного банку України.

«Оскільки отримання вкладниками неплатоспроможних банків своїх грошей здійснюється через установи банків-агентів, то виплати коштів вкладникам, які проживають на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, здійснюватимуться в будь-якому відділенні банків-агентів в інших регіонах України», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 16 березня відбувся нелегітимний референдум з питання про статус Криму, за підсумками якого самопроголошена кримська влада заявила про входження автономії до складу Російської Федерації, при цьому США і Євросоюз відмовилися визнавати результати референдуму і застосували низку санкцій щодо російських бізнесменів і чиновників.

7 травня Національний банк України заборонив всім українським банкам здійснювати діяльність у Криму до закінчення російської окупації, і наразі банки вживають заходів для закриття своїх підрозділів в автономії, але, за інформацією банкірів, це пов'язано з низкою складнощів.

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Нагадаємо, з початку року Фонд гарантування вводив тимчасову адміністрацію в 11 банків, зокрема 2 великі банки - «Брокбізнесбанк» і «Форум», а також «Старокиївський банк», «Меркурій», «АвтоКразБанк», «Західінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Реал Банк», банк «Даніель». Нині в банках «Брокбізнесбанк», «Меркурій», «Форум», «Реал Банк» і «Даніель» здійснюється процедура ліквідації.