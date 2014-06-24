За ініціативи ЄС запущений сайт-путівник для українських бізнесменів

За ініціативою Представництва ЄС в Україні та за сприяння Міністерства економічного розвитку і торгівлі України запущений сайт www.europa-torgivlia.org.ua, на якому українські підприємці можуть знайти інформацію про можливості для малого та середнього бізнесу в ЄС після підписання економічної частини Угоди про асоціацію між Євросоюзом і Україною.

"Одночасно з підписанням Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом для українських підприємців відкриються нові можливості і водночас з'являться нові виклики. Скористатися перевагами і подолати перешкоди зможуть тільки ті, хто буде мати чітке бачення розвитку свого бізнесу в нових умовах. Однак, враховуючи кількість інформації, а іноді і її сумнівну якість, зробити це самостійно буває дуже важко. Ця веб-платформа створена спеціально для Вас за ініціативою Представництва ЄС в Україні та за підтримки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Ніяких загальних слів, ніяких міфів, тільки чітка та перевірена інформація про Угоду з ЄС і нові умови роботи для підприємців, які вона створює в Україні", - зазначається на сайті.

Текст угоди з ЄС, інформацію про зону вільної торгівлі та спрощений режим, чинний до листопада 2014 року, можна знайти в головному меню в розділі «Все про Угоду».

Розділ «Новини» крім євроінтеграційних новин, містить анонси інформаційних семінарів та інших корисних заходів.

Практичну інформацію про нові умови роботи, зміни в законодавстві, необхідні документи тощо, можна знайти в блоці «Коротко про головне». Діє і форма зворотного зв'язку - розділ «Питання-відповідь» в головному меню. Найважливіші і найбільш популярні питання, а також відповіді на них будуть опубліковані в цьому ж розділі.

Нагадаємо, підписання економічної частини Угоди про асоціацію України з ЄС заплановано на 27 червня. Політичну частину Угоди Київ підписав 21 березня.