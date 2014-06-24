Нацбанк змінив керівника управління в Донецькій області

Національний банк України призначив начальником управління НБУ в Донецькій області Миколу Чотія, повідомляється на сайті регулятора.

Нагадаємо, що раніше цю посаду займав Юрій Чифільов.

Сьогодні Нацбанк повідомив, що вжив всіх необхідних заходів для налагодження стабільної роботи системи електронних платежів (СЕП) у Луганській і Донецькій областях і тепер СЕП у регіоні працює стабільно.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 50 озброєних бойовиків увірвалися в будівлю Головного управління Державної казначейської служби в Донецькій області, заявивши про підпорядкування держфінустанови терористам. Аналогічні дії були вчинені в Головному управлінні Міністерства доходів і зборів у Донецькій області і в Управлінні Національного банку України в Донецькій області. У зв'язку з цими подіями Національний банк України в Донецькій області тимчасово відключив платіжну систему і припинив розрахунки в регіоні.

17 червня начальник управління НБУ в Донецькій області Юрій Чифільов заявляв, що управління відновить роботу, тільки-но Нацбанк підключить його до системи електронних платежів.

18 червня Нацбанк відновив здійснення розрахунків на Донбасі за допомогою створеного резервного майданчика в Києві.