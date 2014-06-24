У три великі страхові компанії введуть тимчасові адміністрації

Національна комісії з регулювання ринків фінансових послуг планує до 15 липня ввести тимчасові адміністрації до трьох великих страхових компаній, які є учасниками ринку ОСАГО.

Про це на прес-конференції заявив голова комісії Максим Поляков.

«Впродовж місяця планується введення попередньо трьох тимчасових адміністрацій у великих компаніях, де є найбільші проблеми, де виводиться капітал, де ми розуміємо, що компанії змінили акціонерів, які не мають планів розвитку. Це дуже великі страхові компанії - учасники ринку ОСАГО, щодо них до 15 липня будуть введені тимчасові адміністрації, щоб зупинити виведення грошей», - сказав він.

За словами Полякова, тимчасові адміністрації будуть введені також для того, щоб у разі банкрутства цих страховиків вся відповідальність не була перекладена на Моторне (транспортне) страхове бюро України.

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Як повідомляв УНІАН, страховики України в першому кварталі 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року скоротили збір валових страхових премій на 35,6% - до 5,267 млрд грн. Загальна кількість страхових компаній станом на 31 березня становила 404, зокрема 61 «лайфову» компанію.

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Національна комісії з регулювання ринків фінансових послуг планує до кінця року вивести зі страхового ринку 7-10% компаній, які займаються схемним страхуванням, а також тих, які не ведуть страхової діяльності.