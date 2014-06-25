Шлапак зустрівся з місією МВФ

Як повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України, цим заходом розпочався перший перегляд кредитної програми Stand by місією фонду, за результатами якого прийматиметься рішення щодо надання Україні другого траншу.

Як зазначив Георгієв, необхідно проаналізувати те, що вже було зроблено з моменту започаткування програми. Так, першочергово технічна місія МВФ має визначити стан виконання структурних маяків на кінець травня.

Особливу увагу буде приділено стану реформування економіки та питанню виконання показників бюджету. Зокрема, місією буде проаналізовано як поточний стан виконання бюджету (січень-травень 2014 року), так і в перспективі до кінця року.

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Шлапак, своєю чергою, запевнив у відкритості української сторони до діалогу та співпраці. Він також зауважив, що зараз ведеться активна робота щодо формування проекту бюджету на 2015 рік.

Наприкінці тижня планується також зустріч міністра фінансів України із заступником директора європейського департаменту МВФ Полом Томсеном, під час якої буде також обговорено всі поточні питання першого перегляду спільної з МВФ програми Stand by.

За результатами місії МВФ має бути підписано Меморандум про економічну політику.

Нагадаємо, наприкінці квітня рада МВФ затвердила дворічну кредитну програму щодо фінансування економіки України на $17,01 млрд. Перший транш було надано на початку травня, він становив $3,19 млрд.