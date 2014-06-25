Лукашенко має намір обмежити імпорт російської техніки в Білорусь

Білорусія може ввести ряд обмежень на імпорт побутової техніки та електроніки з Росії, пише "Комерсант".

Під загрозою проблем з постачанням на ринок обсягом понад $600 млн у рік продавці і виробники вже звернулися до президента Білорусії Олександра Лукашенка і в Євразійську економічну комісію (ЄЕК) з проханням відмовитися від цієї ідеї. Але можливості ЄЕК вплинути на ситуацію обмежені, її врегулювання ризикує затягнутися на роки, а темпи падіння товарообігу між країнами Митного союзу прискорюються.

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Читайте такожЛукашенко: Україна нікуди не дінеться від Євразійського економічного союзуТоварообіг між Росією і Білорусією падає: у першому кварталі він скоротився на 7,3%, а в цілому обсяг взаємної торгівлі в країнах Митного союзу впав відразу на 13% після першого падіння на 5,5% за підсумками 2013 року.