Захід готовий ввести нові санкції проти Росії вже цього тижня

Захід готовий запровадити нові економічні санкції проти Росії вже на цьому тижні, передає «Газета.Ru» з посиланням на Associated Press.

«Сполучені Штати та їхні європейські союзники завершують роботу над пакетом нових санкцій відносно ключових галузей російської економіки, санкції можуть бути введені вже цього тижня», - цитує AP джерело в адміністрації президента США.

Читайте такожКемерон і Обама готовий ввести нові санкції проти РосіїСанкції можуть торкнутися енергетичного сектора, а також «доступу Росії на світові фінансові ринки». Крім того, розглядається варіант односторонніх санкцій щодо деяких секторів російської економіки.

Читайте такожСША: Росію чекають санкції та ізоляція, якщо вона не підтримає мирний план УкраїниУточнюється, що терміни введення санкцій можуть бути відкладені у зв'язку з «позитивними сигналами з боку російського президента Володимира Путіна».

24 червня президент РФ звернувся до Ради Федерації з приводу скасування рішення про можливість застосування військ в Україні.

Читайте такожПутін пояснив, чому просив Рада Федерації надати згоду на застосування армії в Україні Між тим, за даними джерела АР, США і Європа просуваються вперед до «єдиного бачення щодо санкцій».