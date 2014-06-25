Міжбанк відкрився доларом по 11,98 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань - 11,8500/11,9800 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», котирування по євро-гривні пішли вниз - 16,1350/16,3145 грн/євро.

Ціни на російську валюту склали - 0,3491/0,3530 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися - 1,3616/18 (вівторок - 1,3608/10).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.

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Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 24 червня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8800/12,0000, до 12:00 звузився спред до 11,9000/11,9400. До закриття торгів цінові рівні піднялися до 11,9000/11,9500.