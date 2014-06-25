Місія МВФ в Україні перевірить виконання бюджету та реформування економіки

Місія ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка прибула в Україну 24 червня для оцінки виконання програми співпраці, проаналізує поточний стан виконання бюджету за січень-травень 2014 року, перспективи до кінця року, а також сфокусується на реформуванні економіки, повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

«Особлива увага буде приділена стану реформування економіки і питанню виконання показників бюджету. Зокрема, місією буде проаналізовано як поточний стан виконання бюджету (січень-травень 2014), так і в перспективі до кінця року», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, у першу чергу місія МВФ має намір визначити стан виконання структурних маяків на кінець травня.

У Мінфіні повідомили, що українська сторона готова до відкритого діалогу і співпраці. Крім того, за даними відомства, зараз міністерство веде активну роботу з формування проекту бюджету на 2015 рік.

За даними міністерства, наприкінці тижня запланована зустріч заступника директора Європейського департаменту МВФ Пола Томсена і міністра фінансів Олександра Шлапака, під час якої обговорюватимуться всі поточні питання першого перегляду спільної з МВФ програми «Stand by». За підсумками місії МВФ має бути підписаний Меморандум про економічну політику.

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Як повідомляв УНІАН, місія МВФ під керівництвом Миколи Георгієва прибула в Україну у вівторок, 24 червня, для зустрічей з владою і оцінки виконання дворічної програми кредитування української економіки обсягом 17 млрд дол.

Наприкінці квітня Рада директорів МВФ схвалила дворічну програму кредитування економіки України в обсязі 17 млрд дол., що передбачає проведення в обмін на кредити широкого спектру реформ, включаючи реформи в банківському секторі, енергетиці і системі державних фінансів. Україна одержала перший транш коштів в обсязі понад 3 млрд дол. на початку травня.

На початку червня в Україну прибула консультаційна місія МВФ, учасники якої вже провели зустрічі в уряді і низці відомств, включаючи Державну фіскальну службу, що об'єднує податкову і митну служби. Як очікується, такі місії працюватимуть в нашій країні кожні два місяці. Їх завданням стане оцінка прогресу роботи уряду на шляху реформ, а також надання консультаційної допомоги.

Нинішня - оцінна місія до кінця липня представить оцінну доповідь на засіданні Ради директорів МВФ, і вже за результатами засідання Україна одержить або не одержить другий кредитний транш. Йдеться про близько 1,4 млрд дол. Час можливого надання грошей – кінець липня - початок серпня.

МВФ вже заявив, що має намір продовжувати співпрацю з Україною в рамках дворічної програми стенд-бай і розраховує на широкий діалог з новообраним президентом України Петром Порошенком, а також на плідну співпрацю з новим головою Національного банку – Валерією Гонтаревою, яка була призначена на цю посаду рішенням Верховної Ради 19 червня.