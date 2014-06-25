Банк «Надра» має намір реструктуризувати свої єврооблігації

Банк «Надра» запропонував власникам своїх 10-літніх єврооблігацій на 74,574 млн дол. 2007 року випуску провести їх реструктуризацію, повідомляється на сайті банку.

За інформацією банку, заборгованість, що підлягає реструктуризації, з урахуванням проведених виплат, на сьогоднішній день становить 59,66 млн дол.

Банк пропонує інвесторам переглянути умови погашення облігацій та виплати доходів за ними. Зокрема, продовжити термін обігу облігацій до липня 2018 року, амортизувати основний борг рівними частинами кожні півроку з 31 січня 2015 року по 31 липня 2018 року, тимчасово знизити прибутковість до 6,25% з 23 червня 2014 року, збільшити прибутковість до 8,25% з 1 січня 2015 року. Відсотковий дохід за облігаціями буде виплачуватися кожні півроку, відкладені відсотки будуть капіталізовані і виплачені 31 січня 2015 року. Доплата за згоду встановлена на рівні 0,5% в якості премії за прийняття пропозиції.

Банк пояснює своє рішення сьогоднішньої кон'юнктурою і динамікою ринку боргового капіталу, а також загальноекономічною ситуацією в Україні.

У повідомленні наголошується, що зміна умов для держателів єврооблігацій банку не впливає на поточну операційну діяльність фінустанови і можливість банку обслуговувати як роздрібних, так і корпоративних клієнтів в Україні.

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Довідка УНІАН. Банк «Надра» працює на ринку України з 1993 року та входить у групу найбільших за обсягом активів. Основний акціонер банку - компанія Centragas Holding AG - структура, афільована з групою компаній Дмитра Фірташа Group DF (Австрія, 89,9659% акцій банку).