Яценюк готовий до публічних консультацій з Росією щодо зони вільної торгівлі з ЄС

Україна готова провести публічні консультації щодо імплементації пунктів угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом для того, щоб зняти всі упередження з цього питання для російської сторони.

Про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Ми готові провести публічні консультації. Нехай нам росіяни скажуть, у чому є ризики для них», - сказав Яценюк. Він зазначив, що коли Україна вступала до Світової організації торгівлі (СОТ), вона зіткнулася з такими ж висновками російської сторони, спрямованими на те, щоб не вступати до СОТ.

«Росія як завжди нервово реагує на інтеграцію України з ЄС. Але заява Росії про те, що вони закриватимуть ринок для українських товарів, якщо Україна підпише Угоду, не має ніякої підстави. Щоб зняти будь-які упередження з цього питання – ми готові провести публічні консультації щодо імплементації угоди. Але технічні», - сказав Яценюк.

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Крім того, глава уряду підкреслив, що Угода про зону вільній торгівлі з ЄС є, по суті, планом реформ української економіки, спрямованим на перегляд структури економіки України й підвищення якості українських товарів.

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Як повідомляв УНІАН, економічна частина Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, що передбачає створення Зони вільної торгівлі, буде підписана 27 червня в Брюсселі за участю президента України Петра Порошенка.