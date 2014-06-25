Прем'єр запевняє, що Україна виконує всі вимоги МВФ

Україна виконує всі вимоги та критерії програми співпраці з Міжнародним валютним фондом, незважаючи на складну економічну та політичну ситуацію в країні.

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Про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Зараз у Києві місія МВФ. Ми проводимо зустрічі для отримання другого траншу фінансової допомоги Україні. У мене досить позитивні очікування. Незважаючи на надскладну ситуацію і на те, що не враховувалося на початку переговорів. Ніхто не розраховував на такий істотний обсяг бюджетних витрат на безпеку і оборону, на фактично бойові дії в зоні АТО, які тривають і сьогодні. Але сподіваюся, наші партнери врахують усі виклики і труднощі, які стоять перед Україною. Ми, незважаючи на всі труднощі, виконуємо всі критерії (програми МВФ - УНІАН)», - сказав Яценюк.