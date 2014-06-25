Китай хоче створити конкурента Світовому банку

Китай веде активну роботу з метою створення нової глобальної фінансової структури, яка стане конкурентом Світового банку та Азіатського банку розвитку, так як останні, на думку Пекіна, перебувають під повним контролем США. Про це повідомляє в середу лондонська газета The Financial Times, передає ИТАР-ТАСС.

"Про бажання брати участь у запропонованому для створення Азіатському інфраструктурному інвестиційному банку (Asian Infrastructure Investment Bank або AIIB) вже оголосили 22 країни Азії та Близького Сходу, - зазначає видання. - Останніми тижнями Китай виступив з ініціативою збільшити статутний капітал банку з $50 млрд до $100 млрд".

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"Пекін вважає, що Світовий банк і Міжнародний валютний фонд не надають йому необхідних можливостей для роботи. У результаті Китай хоче створити власний Світовий банк, який буде знаходитися під його контролем, - пише газета. - Планується, що спочатку AIIB займеться створенням "нового шовкового шляху" - торговельної магістралі, що зв'язувала колись Китай з Європою.

Серед проектів - будівництво залізниці Пекін - Багдад. Основні кредитні кошти на реалізацію цих планів надійдуть від КНР".