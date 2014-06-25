Вкладники банку «Форум» втрачають 25% валютних заощаджень через курсову різницю

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплачує відшкодування вкладникам банку «Форум» за валютними депозитами в гривневому еквіваленті за курсом Національного банку України на дату визнання банку неплатоспроможним, повідомляється на сайті фонду.

Фонд нагадав, що з 23 червня проводить виплату відшкодувань вкладникам банку «Форум» через установи «Укрсиббанку».

«Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається у національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим НБУ на день прийняття рішення НБУ про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації», - йдеться в повідомленні фонду.

Нагадаємо, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в банк «Форум» 14 березня, і курс Нацбанку на цю дату складав 9,4759 грн/дол. Порівняно з офіційним курсом на дату початку виплат долар подорожчав на 2,40 грн, або на 25% - до 11,8783 грн/дол. Таким чином, втрати вкладників за валютними депозитами за рахунок різниці курсів на дату визнання банку неплатоспроможним та дату початку виплат склали 25%.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку «Форум» 16 червня.

Основний власник банку, «Смарт-Холдинг», повідомив про подання позову в суд з вимогою скасувати рішення про ліквідацію банку «Форум». Холдинг продовжує переговори з Національним банком та Фондом гарантування вкладів.

Банк «Форум» (Київ) працює на ринку України з 1994 року і входив у групу великих банків.