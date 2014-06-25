Яценюк: Угода про зону вільної торгівлі з ЄС - це план реформ економіки України

Угода про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом, яку буде підписано 27 червня в Брюсселі, по суті стане планом реформ економіки України.

Про це пыд час засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Немає сумнівів у тому, що угода про зону вільної торгівлі - це план реформування української економіки. Яке завдання перед нами стоїть? Це конкурентність української продукції й якість українських товарів, це доступ українських товарів на європейський та інші ринки, і створення робочих місць в Україні», - сказав Яценюк.

За його словами, вже в короткостроковій перспективі необхідно вжити заходів щодо реальних змін структури економіки України і якості українських компаній.

«Це дасть нам можливість у середньостроковій перспективі збільшити обсяг експорту і завоювати нові ринки збуту. Завдання дуже амбітне, але іншого шляху для України, ніж той, який передбачений угодою про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, немає. Це правильний шлях. Українська економіка стає частиною великого інтеграційного процесу ЄС», - додав прем'єр.

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Він також підкреслив, що угода має як великі перспективи, так і вимагає реальних дій, у першу чергу, від реального сектору економіки, від уряду і парламенту, які повинні законодавчо забезпечити перехід на європейські стандарти.

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