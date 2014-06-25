Аксьонов надумав компенсувати вклади кримчан за рахунок продажу держмайна України

Вклади жителів Криму, які були на рахунках українських банків, будуть компенсувати за рахунок продажу державного майна України на території Криму. Про це заявив "голова кримського уряду" Сергій Аксьонов, пише ZN.ua.

"Тим, у кого сума внесків перевищує 700 тисяч рублів (245 тис. грн), компенсацію будуть здійснювати за рахунок продажу держвласності України", - сказав він.

За попередніми розрахунками, на компенсації претендують 88 тис. вкладників із загальною сумою вкладів понад 10 млрд руб. Всього фонд має в своєму розпорядженні кошти у розмірі 30 млрд руб. При цьому 45 тис. вкладників вже отримали компенсації у сумі розміру вкладу.

Він уточнив, що виплату вкладів до 700 тисяч рублів буде здійснювати Фонд захисту вкладників. За його словами, цей фонд уже прийняв рішення про компенсацію на загальну суму понад 10 мільярдів рублів, загальна сума коштів Фонду - 30 мільярдів рублів.

Як повідомляв УНІАН, держдума ухвалила три закони, спрямовані на забезпечення захисту інтересів вкладників банків, зареєстрованих та діючих на території анексованого Криму та міста Севастополь і мають ліцензію Національного банку України.