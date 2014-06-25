Яценюк анонсував перехід від реанімації до реабілітації економіки України

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає, що уряд повинен переходити до реабілітаційного пакету економічних і політичних заходів, базовими цілями у середньостроковій песпективі є агропромисловий сектор та енергетика.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Кабінету міністрів.

"Ми пройшли лише перший етап, який дав можливість уникнути дефолту України. Я б його назвав етапом реанімації. Тепер треба переходити до реабілітації, як економічної, так і політичної. Саме тому я вимагаю від членів уряду подати своє бачення реабілітаційного пакету в кожній галузі, яка керується відповідними міністрами", - сказав він.

Яценюк підкреслив, що "є дві базові цілі, яких ми досягнемо в середньостроковій перспективі".

"Є перше - агропромисловий комплекс. Протягом трьох років ми здатні не просто суттєво збільшити обсяги виробництва, а стати однією з основних країн, які вплививають на світовий ринок продовольства", - сказав Яценюк.

За його словами, перша українська програма - це так звана продовольча програма. Яценюк додав, що презентує пакет розвитку українського продовольчого сектору в парламенті.

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"Другий блок - це енергетика... Я вкотре наголошую профільним міністерствам: ви живете так, начебто в країні нічого не змінилося, начебто Росія не відключила газ, що так далі можна жити. Далі так жити не можна, треба з людьми чесно і відверто говорити і пропонувати і казати про невідкладні кроки, які вже треба робити. Тарифи збільшилися, значить, треба зменшувати споживання. Щоб зменшити споживання, треба дати людям стимули: поставити прибори обліку, дати можливість утеплити хату і допомогти в ресурсі. Тому другий блок - це енергетика, яка передбачає два питання: зменшення енергоспоживання та енергоефективність і збільшення видобутку", - пояснив голова уряду.

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Яценюк підкреслив, що це ті пріорітети, які є реалістичними. "Я вимагаю від уряду конкретики, чітких цілей і досягнення цих цілей", - сказав Яценюк.