Гривня за день зміцнилася на 6 копійок

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8500/11,9800 грн/дол., до 12:00 звузився спред до 11,9250/11,9350 грн/дол. До закриття торгів цінові рівні знизилися - 11,8800/11,9200 грн/дол..

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 16,1350/16,3145 грн/євро, до 12:00 ціни склали 16,2255/16,2430 грн/євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вниз - 16,1655/16,2240 грн/євро.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3491/0,3530 грн/рубль, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3517/0,3524 грн/рубль. До закриття торгів ціни піднялися - 0,3521/0,3530 грн/рубль. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 33,7875 (+0.0175).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3600/1,3620.

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Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 24 червня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8800/12,0000, до 12:00 звузився спред до 11,9000/11,9400. До закриття торгів цінові рівні піднялися до 11,9000/11,9500.