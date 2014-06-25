Міжнародні інвестори проігнорували санкції Заходу проти Росії - ЗМІ

Міжнародні інвестори проігнорували введені в березні цього року санкції проти Росії за приєднання Криму, що призвело до відновлення динамічного зростання вартості російських компаній, більшість з яких цього тижня досягли максимальних значень в 2014 році.

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Про це пише в середу британська Financial Times.

"Насправді за останні три місяці російський індекс РТС увійшов у трійку індексів, продемонструвавши максимальне зростання в усьому світі, піднявшись на 25% з досягнутого в половині березня мінімуму. У вівторок після того, як Путін звернувся до Ради федерації з проханням скасувати мандат на використання російських військ в Україні, індекс додав ще 3,8%", - зазначає видання.

Газета нагадала слова прес-секретаря Білого Дому Джея Карнея в березні поточного року, який не рекомендував інвестувати кошти в російські активи, які на практиці виявилися однією з кращих інвестицій.

При цьому, за даними видання, серед компаній, які найбільше подорожчали цього року, виявилися ті, які мали найбільше постраждати від введених санкцій.

"Газова група "Новатек" збільшила капіталізацію на 37% з моменту, коли американське казначейство ввело санкції проти її акціонера Геннадія Тимченко і на 7% вище рівня на початок року. "Роснефть" подорожчала на 17% з моменту, коли її виконавчий директор Ігор Сєчін потрапив до списку осіб, проти яких введені санкції, і також коштує більше, ніж на початку року", - відзначає газета.

Крім того, подорожчали акції російського банку ВТБ (на 40%), найбільшого в РФ "Ощадбанку" (на 23%) і навіть російського газового монополіста "Газпрому", які стоять на третину більше, ніж у березні, і на 10% більше, ніж з початку року.

Як повідомляв УНІАН, західні держави ввели вже два етапи санкцій проти Росії за приєднання півострова Крим, які стосуються кілька десятків високопоставлених російських чиновників і бізнесменів. Введені санкції передбачають візові обмеження і заморожування активів.

Раніше, у квітні, Міжнародний валютний фонд прогнозував відтік капіталу з Росії через події в Україні на рівні 100 млрд дол., а Світовий банк - 150 млрд дол.

Згідно з раніше оприлюдненими даними, за перший квартал поточного року інвестори вивели з Росії 70 млрд дол., що більше, ніж за весь 2013 рік.