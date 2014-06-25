Бюджет Пенсійного фонду затверджено з дефіцитом у 18,1 млрд гривень

16:00, 25 червня 2014
Фінанси
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Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду з дефіцитом понад 18 млрд грн.

Фото УНИАН

Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України з дефіцитом близько 18,1 млрд грн, заявив на брифінгу міністр Кабінету міністрів України Остап Семерак.

«Цифри будуть оприлюднені. Щодо дефіциту – його затверджено у розмірі 18,1 млрд грн», - сказав Семерак.

При цьому доходи Пенсійного фонду становлять 233 млрд грн.

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