Бюджет Пенсійного фонду затверджено з дефіцитом у 18,1 млрд гривень
16:00, 25 червня 2014Фінанси
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Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду з дефіцитом понад 18 млрд грн.
Цифри будуть оприлюднені / Фото УНІАН
Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України з дефіцитом близько 18,1 млрд грн, заявив на брифінгу міністр Кабінету міністрів України Остап Семерак.
«Цифри будуть оприлюднені. Щодо дефіциту – його затверджено у розмірі 18,1 млрд грн», - сказав Семерак.
При цьому доходи Пенсійного фонду становлять 233 млрд грн.
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