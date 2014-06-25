Україна і ЄС спробують розвіяти побоювання Москви щодо асоціації 11 липня

Тристоронні консультації за участі представників України, Росії та Європейського Союзу щодо підписання економічної частини Угоди про асоціацію Української держави з ЄС відбудуться 11 липня.

Про це повідомляє польське інформаційне агентство РАР з посиланням на президента Європейської комісії Жозе Мануеля Баррозу.

"Консультації проводитимуться з метою розвіяти побоювання Москви, яка вважає, що асоціація між Україною та ЄС зашкодить російським економічним інтересам", - зазначає агентство.

"13 червня я говорив по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним та повторив свою пропозицію, що охоче будемо проводити консультації про введенню в дію цих угод. Перед тим як говорив з Путіним, розмовляв теж з президентом України Петром Порошенком. Консультації відбудуться 11 липня у Брюсселі, Європейську комісію представлятиме комісар з питань торгівлі Карл Де Гухт", - сказав Баррозу, слова якого наводить агентство.

Він також зауважив, що угоди про асоціацію з Україною, Молдовою та Грузією, котрі входять до політики "Східного партнерства" ЄС, "не спрямовані проти когось, а служать для чогось".

"ЄС не хоче мати ексклюзивні відносини з цими трьома державами. Віримо у відкриті суспільства та економіки", - заявив президент ЄК.

Баррозу також назвав підписання угод про асоціацію з Україною, Молдовою та Грузією "логічним завершенням" шляху, на який стали ці країни після того, як понад 20 років тому відновили незалежність.

"З приємністю буду свідком підписання цих угод у п'ятницю (27 червня), що стане важливим кроком у співпраці ЄС з Грузією, Україною та Молдовою", - сказав президент Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, економічна частина Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, що передбачає створення Зони вільної торгівлі, буде підписана 27 червня в Брюсселі за участю президента України Петра Порошенка.

Москва раніше заявляла, що буде змушена закривати свій ринок з Україною, аби не допустити неконтрольованого напливу до РФ європейських товарів, які можуть потрапляти через українську територію завдяки дії цієї угоди.

У даний час ЄС та РФ проводять двосторонні консультації щодо Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Сьогодні, 25 червня, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна готова провести публічні консультації щодо імплементації пунктів угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом для того, щоб зняти всі упередження з цього питання для російської сторони.